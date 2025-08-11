Mulher morre com tiro na cabeça no litoral de SP; suposto namorado é preso

Os dois namoravam há cerca de dois anos, segundo o homem. Laís Domingos, tia da mulher, negou, ao jornal A Tribuna, que eles mantinham um relacionamento.

"Ele era obcecado por ela", diz tia. "Mas ela sempre deixou claro que não tinha interesse em manter nenhuma relação com ele", acrescentou. Os dois se conheceram por meio de amigos em comum.

Crime foi cometido por ciúmes, afirmou Cleon. "Ele disse que ela era garota de programa e ele estava com ciúmes. O suspeito afirmou que queria que ela 'saísse dessa vida' e que ele dava boas condições para ela", explicou ao UOL a delegada Izabela Coelho Fernandes, da Delegacia de Defesa da Mulher de Mongaguá.

Cleon está preso temporariamente no município de Peruíbe. O UOL não conseguiu localizar a defesa dele. O espaço está aberto para manifestação.

Em caso de violência, denuncie

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.