Personal trainer denuncia assédio durante voo: 'Fiquei acuada, com medo'

Comissário disse que marido de Taissa teria que dividi-la com ele. "Um deles me parou e falou: 'Meu colega estava comentando como você é muito bonita'. Eu disse obrigada e, quando estava saindo, ele perguntou se eu era casada. Eu disse que sim, então ele falou: 'Que pena para o seu marido'. Eu disse: 'Não, sorte a dele de estar comigo'. E ele respondeu: 'Que pena porque ele vai ter que dividir'. Eu falei: 'Não, isso não existe'.

Eles também reclamaram da Lei Maria da Penha. "Outro comissário falou: 'No Brasil tem uma coisa de que a gente não gosta'. Quando perguntei o que era, ele disse: 'A Lei Maria da Penha'. Eu respondi dizendo que essa lei protegia mulheres, e ele disse: 'Não, isso não existe'. Me senti superintimidada", conta Taissa.

Abordagem ocorreu na segunda hora do voo. Ela comenta que conviveu com os comissários por mais cerca de 6 horas, tempo previsto para chegada no Aeroporto de Guarulhos. "Fiquei muito acuada, com medo, envergonhada por não ter conseguido reagir da forma que eu deveria ter reagido. Voltei para cadeira e tomei remédio para dormir, porque eu não queria mais levantar. Sabia que ia dar vontade de ir ao banheiro de novo, mas só queria ficar ali até o voo acabar", disse ela, em um post no Instagram.

Taissa tentou não fazer contato de novo com comissários. Ela explica que estava sentada na janela e, mesmo quando eles passaram para entregar o lanche, não voltou a se comunicar com eles.

O homem que estava ao meu lado foi quem pegou o lanche e colocou [na minha mesa]. Como estava no canto, evitei contato. Estava bem constrangida, abalada. Quando eu fui descer, estava muito nervosa, falava o tempo todo que não poderia perder o meu próximo voo [para o Rio de Janeiro]. Nem prestei atenção neles na hora de sair do avião. A minha única vontade era chegar em casa e abraçar pessoas que me fizessem sentir segura. Taissa Tucci, ao UOL

BO e manifestação da empresa

Taissa fez uma reclamação formal para a empresa e registrou um boletim de ocorrência. O UOL entrou em contato com a Polícia Civil do Rio de Janeiro que informou que o caso foi encaminhado para a Polícia Federal.