Polícia descarta tentativa de feminicídio no DF; advogadas veem indícios

Delegado diz que "não pode dar uma classificação indevida". "Tomamos todas as providências para preservar a vida da vítima. Por mais que tenha sido brutal, não dá para dizer que foi uma tentativa de feminicídio."

Na ação, a qual o UOL teve acesso, empresário é defendido pela Defensoria Pública. O espaço segue aberto para manifestações.

É cedo para descartar possibilidades, dizem advogadas

"É muito prematuro descartar linha investigativa", diz advogada especializada em direitos das mulheres. Para Anuska de Castro Schäffer, o empresário não ter buscado a arma não anula uma eventual tentativa de feminicídio: "Vítimas [de feminicídio] são agredidas com facadas, socos e qualquer coisa que está nas mãos da pessoa". A presidente da Comissão das Mulheres Advogadas da OAB-SP, Maíra Recchia, concorda que é cedo para descartar uma possibilidade de enquadramento penal: "Não dá para descartar porque me parece que havia ânimo de matá-la", diz.

Reconhecer tentativas de feminicídio esbarra na resistência das autoridades policiais e judiciais. "É extremamente difícil reconhecer violência doméstica e feminicídio pelas autoridades. Quando sai da relação conjugal, é pior ainda", afirma Anuska. "Nesse caso, a depender do nível da brutalidade, seria possível dar cabo da vida da pessoa, mesmo sem ter tido a intenção."

Descartar tentativa de feminicídio seria "argumento da defesa" em casos como esses, diz advogada. "Temos uma grande dificuldade de as autoridades qualificarem como tentativa de feminicídio", diz Maíra. "Trata-se de uma relativização da violência, uma subjetivação. Isso demonstra o quanto as mulheres são subjugadas e relativizadas como pessoas que possuem direitos e proteção estatal."