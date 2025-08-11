Polícia acredita que desaparecidos ao cobrar dívida no PR foram mortos

Família perdeu o contato com o quatro homens. Foi a esposa de Robishley que procurou a polícia para prestar queixa. O caso foi registrado como desaparecimento no plantão da seccional de São José do Rio Preto, mas transferido para a Polícia Civil em Icaraíma, que investiga o caso. A família de Alencar também registrou um boletim de ocorrência.

Homens contratados não são parentes, apenas trabalhavam juntos cobrando dívidas há mais de dez anos. Segundo a polícia, o trio se encontrou com Alencar no município de Icaraíma no dia 4 e foram até uma propriedade rural, no distrito de Vila Rica, para fazer a cobrança da dívida. "Eles fazem um primeiro contato com o devedor e, nessa primeira conversa, fica combinado de um retorno para o dia seguinte, na terça-feira", explica o delegado Gabriel dos Santos, responsável pela investigação.

Os quatro homens foram novamente à propriedade rural no dia 5 de agosto e não foram mais vistos. "Conseguimos uma equipe com um cão farejador e realizamos diligências nessa propriedade rural em Icaraíma para tentar identificar qual destino esses indivíduos teriam tomado a partir dali', detalhou o delegado. Segundo a esposa de Robishley, a dívida que seria cobrada é referente ao não pagamento de um imóvel no Paraná. Ela explicou que o marido costuma realizar cobranças de dívidas para terceiros.

Segundo as famílias, eles não costumavam usar armamento. "Os três têm até algumas conduções para a delegacia, fruto de desentendimentos no momento dessas cobranças, mas nunca uma prisão por porte de arma de fogo, por ter agredido alguém, ou seja, a família relata que de fato é um serviço, uma cobrança de dívida, algo não convencional, mas nunca acompanhado de violência, de arma de fogo. Até o momento foram esses esclarecimentos que conseguimos dos familiares", acrescentou.