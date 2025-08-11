Túnel Santos-Guarujá recebe licença ambiental prévia que autoriza leilão

O leilão está previsto para 5 de setembro, na sede da Bolsa de Valores de São Paulo. "A Cetesb analisou criteriosamente os impactos socioambientais do projeto e estabeleceu condicionantes claras para que a obra ocorra com responsabilidade e segurança. Trata-se de um empreendimento estruturante para a mobilidade e o desenvolvimento sustentável da Baixada Santista", afirmou o diretor-presidente da Cetesb, Thomaz Toledo.

A licença prévia define os parâmetros ambientais que deverão ser cumpridos pelo consórcio vencedor. Entre eles, estão a exigência para as próximas etapas do licenciamento, como a licença de instalação e a licença de operação. A Cetesb esclareceu que durante a análise técnica foram avaliados aspectos como impactos sobre manguezais, ruído, desapropriações, unidades de conservação e efeitos sobre a fauna e flora da região.

A futura concessionária será responsável por apresentar projetos detalhados de mitigação e compensação ambiental. Além disso, também terão de implementar programas de comunicação com a população local. Somente após cumprir essas exigências será possível obter as demais licenças necessárias para iniciar as obras.

O leilão já tem dois interessados confirmados para a disputa, conforme mostrou a coluna do Broadcast, do Estadão. A construtora brasileira Marquise Infraestrutura se uniu à italiana WeBuild para formar um consórcio que disputará o certame. A multinacional China Communications Construction Company também afirmou ao governo brasileiro que vai entrar na briga, conforme confirmou o ministro Silvio Costa Filho.

O prazo da concessão será de 30 anos. As três décadas abrangem a construção, operação e manutenção do sistema viário submerso.

Túnel é aguardado há quase cem anos