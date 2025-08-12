Amigos desaparecidos no Paraná faziam cobranças de dívidas havia 13 anos

Familiares dos três amigos desaparecidos em Icaraíma, no interior do Paraná, contaram à polícia que eles faziam cobranças de dívidas havia cerca de 13 anos.

O que aconteceu

Trio usava de meios agressivos e persuasórios durante a cobrança da dívida, segundo a polícia. Apesar disso, a família detalha que eles não utilizavam armas de fogo. "Eles buscam aquelas dívidas que não têm mais expectativa de recebimento e fazem, nas palavras da família, uma pressão sobre aqueles devedores para que eles façam o pagamento. Mas eles são taxativos no sentido de que ao longo desses 13 anos nunca houve emprego de violência por esses indivíduos", afirmou o delegado Gabriel Menezes.

Serviço era ofertado para credores que estavam com dificuldade de receber o valor. "Os três têm até algumas conduções para a delegacia, fruto de desentendimentos no momento dessas cobranças, mas nunca uma prisão por porte de arma de fogo, por ter agredido alguém, ou seja, a família relata que de fato é um serviço, uma cobrança de dívida, algo não convencional, mas nunca acompanhado de violência, de arma de fogo. Até o momento foram esses esclarecimentos que conseguimos dos familiares", acrescentou Menezes.