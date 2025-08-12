Auditor preso suspeito de esquema com varejistas tem salário de R$ 33 mil

Secretaria da Fazenda de São Paulo diz que instaurou processo administrativo contra Artur e Marcelo de Almeida Gouveia, o segundo auditor preso na operação. O órgão disse ao UOL que irá apurar, com rigor, a conduta dos servidores envolvidos. As defesas de Artur e Marcelo não foram encontradas para pedidos de posicionamentos. O espaço segue aberto para manifestação.

Prisões

O empresário Sidney Oliveira, fundador da Ultrafarma, e o executivo da Fast Shop Mario Otavio Gomes foram presos temporariamente. A prisão ocorreu no rol de uma operação contra o favorecimento de empresas do setor de varejo em troca de propinas em São Paulo.

Sidney e Mario fariam parte de um esquema de corrupção envolvendo auditores fiscais tributários do Departamento de Fiscalização da Secretaria Estadual da Fazenda de SP. O dono da Ultrafarma foi preso em uma chácara na cidade de Santa Isabel, na Grande São Paulo, e o diretor da Fast Shop foi preso em um apartamento, na cidade de São Paulo. A informação foi confirmada pelo UOL com o Ministério Público de São Paulo, responsável pela operação.

Dois fiscais da Secretaria da Fazenda de São Paulo, com postos altos, também foram presos por suspeita de movimentarem R$ 1 bilhão em propina. Eles são suspeitos de facilitarem que empresas pedissem crédito tributário, segundo o MP. Um deles, Artur, era responsável por "dar o caminho das pedras" para o esquema de corrupção, segundo os investigadores. O segundo é Marcelo de Almeida Gouveia, que prestaria auxílio a Artur.

Dupla também foi presa temporariamente por suspeita de ajudar a lavar o dinheiro para o esquema. São eles: Celso Éder Gonzaga de Araújo e Tatiane Araújo, esposa de Celso. Na residência do casal foram encontrados sacos de pedras preciosas e mais de R$ 1 milhão em dinheiro, segundo informações preliminares. O Ministério Público diz que esses seriam estelionatários.