Bebê morre após ser deixado com irmã de 5 anos para mãe ir a baile no Rio

Uma bebê de oito meses morreu depois de ser deixado sozinho com a irmã de cinco anos para que a mãe fosse a um baile funk no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Mãe, que não teve o nome divulgado, foi presa em flagrante no domingo (10). Ela foi encontrada em uma unidade de pronto atendimento no bairro Jardim Novo, em Realengo, na zona oeste do Rio.

A bebê morreu em casa, enquanto ela estava no evento. As investigações da Polícia Civil do Rio de Janeiro apontaram que a mãe abandonou as duas filhas, de oito meses e cinco anos, sozinhas em casa, na noite de sábado (9). Quando retornou no domingo (10), o bebê não estava respirando.