Auditor com 'total domínio'; como era esquema com varejistas, segundo MP-SP

No segundo semestre de 2021, a empresa, que até então não tinha atividade operacional, passou a receber "dezenas de milhões" de reais da Fast Shop. Após a quebra de sigilo fiscal, ficou comprovado que mais de R$ 1 bilhão em transferências foram feitos pela empresa para a Smart Tax. "Na prática, essa empresa era operada pelo fiscal, detectamos isso através de diligências". Em nota, a empresa afirmou que não teve acesso à investigação e "está colaborando com o fornecimento de informações às autoridades competentes".

Empresa não tinha funcionários e é considerada uma companhia de fachada. A suspeita do MP-SP é de que o auditor Artur Gomes da Silva Neto, considerado o "cérebro" da operação, fizesse todos os serviços da companhia para desviar o dinheiro. "Só a mãe do fiscal, que não tinha formação técnica para atuar nessa área de tributação, era funcionária", afirmou o promotor João Ricupero, do MP-SP.

Investigação foi possível por meio de quebra de sigilo fiscal e telemático [dados]. Os promotores informaram ainda que as investigações estão em andamento e que números e estimativas serão atualizados. "O desafio é verificar se há outros auditores fiscais envolvidos na corrupção do lado da secretaria da Fazenda e se há outras empresas que se valeram desse esquema", diz um dos promotores. O MP-SP não divulgou o nome de outras empresas investigadas na operação.

Esquema revela dificuldades das empresas na secretaria e a venda da facilidades, dizem promotores. Segundo o órgão, a primeira fase dos trabalhos de investigação incluiu detectar e comprovar que houve pagamentos ilícitos para funcionários públicos que facilitaram favores fiscais. Agora, o órgão afirma que pedirá uma reanálise de todos os procedimentos que envolveram as empresas e os auditores envolvidos.

Envolvimento da Ultrafarma foi verificado com a quebra telemática da empresa, dizem promotores. "O mesmo serviço que o fiscal prestava para a Fast Shop prestava para a Ultrafarma: da coleta de notas fiscais e documentação necessária até o próprio pedido de ressarcimento na Fazenda, ele acompanhava e deferia o ressarcimento de créditos. Ele tinha o próprio certificado digital da Ultrafarma para fazer os pedidos junto ao sistema."

MP-SP vai ouvir mais proprietários da Ultrafarma. Segundo o órgão, quem estava na posição de comando era o proprietário, Sidney Oliveira. Agora, o MP-SP quer saber se os demais proprietários tinham poder decisório no esquema.