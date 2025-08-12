'Cristão, patriota' e casado com delegada: quem é o suspeito de matar gari

Após o disparo, o suspeito fugiu sem prestar socorro. Horas depois, foi localizado pela Polícia Civil treinando em uma academia de alto padrão no bairro Estoril, área nobre da capital mineira. Policiais cercaram o local para evitar fuga. Ele foi levado à delegacia com roupa de treino e o rosto coberto por um pano.

A perícia recolheu dois cartuchos de calibre .380 no local do crime, um deflagrado e outro intacto. O material foi encaminhado para análise.

Fernandes era funcionário de uma empresa terceirizada que presta serviços à Prefeitura de Belo Horizonte. Em nota, a administração municipal lamentou o ocorrido e disse que a prestadora está prestando apoio à família. A Localix Serviços Ambientais, empresa para a qual ele trabalhava, classificou o caso como "violência injustificável".

Nogueira Júnior foi ouvido na delegacia acompanhado por advogados e deve passar por audiência de custódia. A Polícia Civil ainda não informou se ele tem porte de arma nem se a pistola calibre .380 pertence a ele ou à esposa.

A Polícia Civil ratificou a prisão em flagrante do empresário pelos crimes de ameaça e homicídio qualificado. O inquérito aponta motivo fútil e uso de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima. Três testemunhas reconheceram Nogueira Júnior, que foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça.

A corporação abriu procedimento disciplinar e inquérito para apurar a conduta da delegada. A investigação ficará a cargo da Corregedoria-Geral e, segundo a nota, será conduzida com rigor e transparência.