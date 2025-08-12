Explosão em fábrica de dinamite deixa oito pessoas feridas no Paraná

Uma explosão em uma fábrica de dinamite no Paraná deixou oito pessoas feridas. O Corpo de Bombeiros ainda tenta localizar os funcionários que estavam na empresa no momento da explosão.

O que aconteceu

Explosão aconteceu em Quatro Barras, na região metropolitana de Curitiba. O incidente foi por volta das 5h50.

Corpo de Bombeiros aguarda liberação do esquadrão. Capitão Luisiana disse não ter confirmação de vítimas até o momento. "Ainda não fizemos buscas. Aguardando liberação do esquadrão anti bombas."