Escuta em cela, como no caso Bruno e Dom, é legal, mas excepcional

É por isso que tu tem que dizer que só estávamos nós dois, porque, se colocar os meninos no meio, vai dar formação de quadrilha, tu está entendendo?

Amarildo, em gravação

Gravações são legais. Apesar de não ser comum acontecer em ambientes como um presídio, se autorizada pela Justiça, a investigação pode instalar escutas em celas. O UOL consultou Ilana Martins Luz, doutora em direito penal e professora do Insper, que descreveu como comum a chamada gravação ambiental, no entanto, explicou não se recordar de um caso de tamanha repercussão envolvendo escuta em cela, como esse.

A gravação ambiental é válida apenas quando a prova não puder ser feita por outros meios igualmente eficazes. Para a Justiça acatar essas gravações, é necessário que haja um bom conjunto de razões já colhidas de autoria ou participação em crimes, disse ao UOL Daiana Ryu, doutora em Direito Processual Penal.

O Código de Processo Penal estabelece que essas provas devem ser obtidas de maneira lícita. As provas, no entanto, não devem corromper os princípios de ampla defesa, contraditório e presunção de inocência. Além disso, de acordo com o código, se a autorização judicial for genérica, ela poderá ser questionada.

Para ser considerada legal, a autorização judicial precisa ser fundamentada em elementos concretos que indiquem a necessidade da utilização dessa medida e a insuficiência de outros meios para revelar a conduta delituosa. O juiz, portanto, deve justificar a indispensabilidade da medida, devendo o estado demonstrar a ineficácia de outros instrumentos de investigação para apuração dos fatos.

Daiana Ryu, doutora em direito penal