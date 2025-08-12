Homem é executado a tiros em plena luz do dia na zona oeste do Rio

Um homem foi morto a tiros dentro de um carro na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Carro em que estava André Luis Brasil Gomes foi atingido com ao menos dez tiros. O crime aconteceu à luz do dia, na tarde de hoje, na capital fluminense.

Homem foi morto próximo ao ponto em que o bicheiro Vinicius Drummond sofreu um ataque. A vítima foi encontrada já morta em um Creta Branco na Rua Carlos Oswald, a alguns minutos de carro de onde Drummond foi alvejado no mês passado.