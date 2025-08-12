Maierovitch: Não há irregularidade na prisão de dono da Ultrafarma

Outro ponto importante é relativo à legitimidade do MP. Estamos falando de tributação estadual. Então, o MP-SP, como fiscal da lei e defensor da sociedade, tem toda a legitimação. Apenas um juiz pode decretar prisão; a autoridade judiciária foi provocada. Ele não pode decretar uma prisão temporária de ofício, sem requerimento.

O MP tem poder de polícia e pode agir de ofício e requisitar o auxílio da polícia civil, que é o que foi feito. Ele pode fazer isso simplesmente com seus procuradores e promotores de justiça. Pelo que se tem até agora, não vejo nenhuma irregularidade.

Quanto à necessidade, o próprio juiz, ao decretar a prisão temporária, precisa dar os motivos, que ainda não conhecemos. Wálter Maierovitch, colunista do UOL

Maierovitch criticou a falta de fiscalização da Secretaria da Fazenda de São Paulo, que não identificou as irregularidades envolvendo auditores fiscais tributários.

Existe uma secretaria e ela não percebe irregularidades. Foi o MP que pegou elementos e montou a operação. Teve a informação que a secretaria não teve e foi atrás mediante essa operação. Os indicativos estão a mostrar que se trata de um propinoduto onde o dinheiro corria a larga.