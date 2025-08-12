Assine UOL
Ganho bilionário de mãe de fiscal levou MP a esquema envolvendo varejistas

Lorena Barros e Fabíola Perez
Do UOL, em São Paulo
Atualizada em
Dinheiro foi apreendido na casa de um dos investigados na Operação Icaro
Dinheiro foi apreendido na casa de um dos investigados na Operação Icaro Imagem: MPSP

O salto patrimonial na empresa da mãe de um auditor fiscal da Fazenda do estado de São Paulo foi o que levantou a suspeita do Ministério Público de São Paulo (MP-SP) e deu início a operação que acabou com a prisão do dono da Ultrafarma e de um executivo da Fast Shop hoje.

O que aconteceu

Em 2021, o patrimônio declarado pela empresa da mulher foi de R$ 411 mil; em 2023, ela declarou R$ 2 bilhões. As informações são do Ministério Público de São Paulo, que fez busca e apreensão na sede da Smart Tax, que é o mesmo endereço do auditor fiscal, em Ribeirão Pires.

Empresa não tinha funcionários e é considerada uma companhia de fachada. A suspeita do MP-SP é de que o auditor Artur Gomes da Silva Neto, considerado o "cérebro" da operação, fizesse todos os serviços da companhia para desviar o dinheiro. "Só a mãe do fiscal, que não tinha formação técnica para atuar nessa área de tributação, era funcionária", afirmou o promotor João Ricupero, do MP-SP.

No segundo semestre de 2021, a empresa, que até então não tinha atividade operacional, passou a receber "dezenas de milhões" de reais da Fast Shop. Após a quebra de sigilo fiscal, ficou comprovado que mais de R$ 1 bilhão em transferências foram feitos pela empresa para a Smart Tax.

Documentos apreendidos na operação de hoje são analisados e a expectativa é de que novos desdobramentos aconteçam. A informação é do Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, Paulo Sérgio de Guerra e Costa.

Há registro de trocas de e-mails entre o auditor fiscal e outras empresas, mas não há clareza sobre qual é o envolvimento dessas empresas com o crime. O MP-SP não divulgou os nomes ou a quantidade de empresas envolvidas, já que as investigações prosseguem.

A nossa percepção é que outras grandes empresas do setor varejista também podem ter se valido do mesmo esquema para conseguir a liberação desses créditos tributários. As outras investigações já estão em curso, mas o nosso desafio daqui em diante é verificar se há outros [envolvidos].
João Ricupero, promotor de Justiça

Ao menos dois auditores fiscais - além de Artur - estariam envolvidos com o esquema. Um deles se aposentou em janeiro deste ano e o outro não era alvo de mandado de prisão do MP, mas teve a prisão requerida após o cumprimento dos mandados de busca e apreensão.

O UOL buscou a Smart Tax para saber se a companhia quer se pronunciar sobre o assunto. A defesa de Artur ainda não foi encontrada e o espaço segue aberto para manifestação.

Fast Shop afirmou que colabora com autoridades, mas que não teve acesso ao conteúdo da investigação. A assessoria de imprensa da Ultrafarma também foi procurada, mas não deu retorno até o momento.

Entenda o caso

Dois auditores fiscais, o dono da Ultrafarma e um executivo da Fast Shop foram presos hoje na Operação Ícaro. Além dos três mandados de prisão, outros 19 de busca e apreensão foram cumpridos em cidades como São Paulo, Ribeirão Pires e São José dos Campos.

Esquema funcionava desde 2021 com as companhias contratando uma empresa de fachada no nome da mãe de um dos auditores fiscais, segundo o MP. Segundo as investigações, Artur orientava as companhias e chegava a compilar documentos que as empresas deveriam enviar à Secretaria da Fazenda para pedir ressarcimento de créditos, acelerando o processo para quem pagava a propina.

Justiça também pediu prisão de outras duas pessoas que ajudavam a lavar dinheiro para o esquema. Celso de Araújo e Tatiane de Conceição Lopes seriam estelionatários, segundo as investigações do Ministério Público. Na casa deles foram encontrados sacos de pedras preciosas e mais de R$ 1 milhão em dinheiro, segundo informações preliminares.

Como o esquema funcionava

Esquema operava em troca de créditos tributários, aponta a investigação. Crédito tributário é quando o contribuinte tem o direito a ser ressarcido ou compensado por um valor pago ao Fisco. Contudo, na prática, as empresas enfrentam burocracia e uma fila até receber o valor.

O fiscal preso na operação do MP-SP autorizava o crédito tributário a empresas. A operação identificou o pagamento de propina em troca de crédito imobiliário envolvendo duas empresas — mas as investigações continuam e podem revelar mais envolvidos.

Fiscal estava dos dois lados do balcão, aponta MP-SP. O UOL apurou que, segundo a investigação, quem pagava propina, o auditor passava na frente. O pagamento da propina era algo recorrente, segundo o MP-SP. Até o momento, não há informações sobre a periodicidade em que os pagamentos eram feitos.

Empresas investigadas têm nome conhecido no mercado

Criada em 2000, a Ultrafarma ficou famosa pela venda de genéricos e pela promessa de medicamentos até 80% mais baratos. A empresa não divulga faturamento, e atribui os preços baixos à negociação com fornecedores. O fundador, Sidney Oliveira, é o garoto-propaganda da marca.

A Ultrafarma tem sete lojas próprias, todas na avenida Jabaquara, no bairro da Saúde. Tem também outras mais de 300 lojas licenciadas, que usam a marca e vendem produtos da Ultrafarma, além de operar pela internet. A empresa também possui lojas de suplementos esportivos, óticas, uma rede de atacados e uma marca própria de remédios.

A Fast Shop é uma rede de varejo com foco em eletrodomésticos e eletroeletrônicos. A empresa foi fundada em 1986, por Milton e Marie Kakumoto, inicialmente como uma revendedora de motocicletas Yamaha.

Depois, a empresa passou a atuar na entrega de eletrodomésticos para administradoras de consórcios, para então se voltar para o varejo. A primeira loja foi aberta em 1996 no Shopping Ibirapuera. A rede tem hoje 80 lojas pelo país e uma venda relevante pela internet. Também é dona da A2YOU, loja de produtos da Apple. Em 2023, sua receita era estimada em R$ 3,6 bilhões.

