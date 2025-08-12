Ganho bilionário de mãe de fiscal levou MP a esquema envolvendo varejistas

No segundo semestre de 2021, a empresa, que até então não tinha atividade operacional, passou a receber "dezenas de milhões" de reais da Fast Shop. Após a quebra de sigilo fiscal, ficou comprovado que mais de R$ 1 bilhão em transferências foram feitos pela empresa para a Smart Tax.

Documentos apreendidos na operação de hoje são analisados e a expectativa é de que novos desdobramentos aconteçam. A informação é do Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, Paulo Sérgio de Guerra e Costa.

Há registro de trocas de e-mails entre o auditor fiscal e outras empresas, mas não há clareza sobre qual é o envolvimento dessas empresas com o crime. O MP-SP não divulgou os nomes ou a quantidade de empresas envolvidas, já que as investigações prosseguem.

A nossa percepção é que outras grandes empresas do setor varejista também podem ter se valido do mesmo esquema para conseguir a liberação desses créditos tributários. As outras investigações já estão em curso, mas o nosso desafio daqui em diante é verificar se há outros [envolvidos].

João Ricupero, promotor de Justiça

Ao menos dois auditores fiscais - além de Artur - estariam envolvidos com o esquema. Um deles se aposentou em janeiro deste ano e o outro não era alvo de mandado de prisão do MP, mas teve a prisão requerida após o cumprimento dos mandados de busca e apreensão.

O UOL buscou a Smart Tax para saber se a companhia quer se pronunciar sobre o assunto. A defesa de Artur ainda não foi encontrada e o espaço segue aberto para manifestação.