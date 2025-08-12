Polícia prende suspeitos de gangue que rouba condomínios de luxo em SP

A Polícia Civil de São Paulo realiza, na manhã de hoje, uma operação contra suspeitos de roubar condomínios de luxo. Até o momento, 15 pessoas foram presas na capital paulista e em cidades da região metropolitana.

O que aconteceu

Quadrilha é especializada em roubos a condomínios de luxo. Quinze suspeitos de integrar o grupo criminoso foram localizados e presos, sendo dois considerados foragidos da Justiça. Agentes cumprem 51 mandados de busca e apreensão e 17 de prisão na capital paulista e nas cidades de Diadema, Cotia, Jundiaí, Guarulhos e Osasco, na região metropolitana. A Secretaria da Segurança Pública afirma que 308 policias civis participam da ação.

Criminosos miravam, sobretudo, condomínios na região de Higienópolis e Santa Cecília, na capital paulista. A Operação foi batizada de Shalom, palavra usada como saudação e despedida por judeus, que eram os principais alvos da quadrilha.