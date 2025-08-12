Polícia investiga se empresário que matou gari usou arma da esposa delegada

As duas armas de fogo foram entregues ontem pela delegada à PCMG. A arma de uso pessoal foi anexada aos autos do inquérito policial que investiga o crime de homicídio para verificar se de fato é a mesma arma usada na morte de Laudemir. De acordo com o porta-voz da PCMG, delegado Saulo Castro, o laudo pericial deve ficar pronto em até 10 dias.

Polícia também apreendeu a arma de uso funcional da delegada. No entanto, ainda segundo Castro, Ana Paula não é suspeita de ter cometido nenhum crime. O objeto só foi apreendido pela Corregedoria da corporação para "apurar eventual infração por parte da servidora".

Delegada disse desconhecer qualquer tipo de envolvimento do marido na morte de Laudemir. Segundo a PCMG, a delegada só pode vir a ser indiciada se ficar comprovado que a arma dela foi usada por Renê para matar o gari, e se ficar "demonstrado qualquer tipo de responsabilidade" dela no caso, como, por exemplo, permitir que o marido use o equipamento, apesar de ele não ter permissão para porte de arma de fogo.

Ana Paula segue no exercício do cargo como delegada. A Corregedoria da PCMG instaurou um procedimento disciplinar para apurar a conduta da delegada. Polícia quer determinar como as armas registradas no nome dela estavam armazenadas, ou seja, se estavam em um local de fácil acesso ao marido ou terceiros.

Corregedoria quer determinar se houve omissão de cautela e prevaricação por parte da delegada. A omissão refere-se à falta de cuidado na guarda de armas de fogo. A prevaricação é prevista quando um funcionário público retarda, omite ou pratica indevidamente um ato em prol de interesses pessoais.