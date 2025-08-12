Sidney Oliveira, da Ultrafarma, é preso em operação do MP-SP

O empresário Sidney Oliveira, fundador da Ultrafarma, é um dos três alvos de mandados de prisão temporária de uma operação contra suspeitos de favorecer empresas do setor de varejo em troca de vantagens indevidas em São Paulo.
O que aconteceu
Sidney faria parte de um esquema de corrupção envolvendo auditores fiscais tributários do Departamento de Fiscalização da Secretaria da Fazenda de SP. Ele foi preso em uma casa no bairro Santa Isabel, na capital paulista. A informação foi confirmada pelo UOL com o Ministério Público de São Paulo, responsável pela operação. A Ultrafarma foi procurada via assessoria de imprensa, mas não respondeu a reportagem até a publicação. O espaço está aberto para manifestação.
Fiscal da Secretaria da Fazenda de São Paulo, com posto alto, também foi preso. Ele é suspeito de facilitar que empresas pedissem crédito tributário, segundo o MP. Identificado como Artur Gomes da Silva Neto, ele, segundo investigadores, era responsável por "dar o caminho das pedras" para o esquema de corrupção.
Esquema funcionava desde 2021, segundo MP. O fiscal seria o principal operador do esquema e teria recebido mais de R$ 1 bilhão em propina por uma empresa registrada no nome da mãe dele.
O segundo empresário preso é um executivo da rede Fast Shop. Mario Otavio Gomes e foi detido em um apartamento na cidade de São Paulo.
Mandado de prisão temporária tem prazo de cinco dias. Os investigados podem responder por corrupção passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
O UOL buscou a Secretaria da Fazenda de São Paulo para saber se o fiscal já era investigado ou foi afastado do cargo. O espaço será atualizado se houver posicionamento.
Quem é Sidney Oliveira
Sidney é presidente e fundador da Ultrafarma. Aparecido Sidney de Oliveira, 71, nasceu no interior do Paraná, onde começou a trabalhar em uma farmácia ainda jovem, segundo o Infomoney.
A Ultrafarma foi fundada em 2000, com foco em vendas de genéricos e preços baixos.
Empresa tem linha de suplementos, vitaminas e minerais com mais de 600 produtos. Tem ainda um clube de descontos com o mesmo nome de seu fundador.
Em 2023, Sydney Oliveira apresentou o programa Roda a Roda, do SBT, que também teve a Ultrafarma como patrocinadora. Ele sempre atuou como um nome forte de propaganda da empresa.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.