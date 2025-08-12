Sidney Oliveira, da Ultrafarma, é preso em operação do MP-SP

O empresário Sidney Oliveira, fundador da Ultrafarma, é um dos três alvos de mandados de prisão temporária de uma operação contra suspeitos de favorecer empresas do setor de varejo em troca de vantagens indevidas em São Paulo.

O que aconteceu

Sidney faria parte de um esquema de corrupção envolvendo auditores fiscais tributários do Departamento de Fiscalização da Secretaria da Fazenda de SP. Ele foi preso em uma casa no bairro Santa Isabel, na capital paulista. A informação foi confirmada pelo UOL com o Ministério Público de São Paulo, responsável pela operação. A Ultrafarma foi procurada via assessoria de imprensa, mas não respondeu a reportagem até a publicação. O espaço está aberto para manifestação.

Fiscal da Secretaria da Fazenda de São Paulo, com posto alto, também foi preso. Ele é suspeito de facilitar que empresas pedissem crédito tributário, segundo o MP. Identificado como Artur Gomes da Silva Neto, ele, segundo investigadores, era responsável por "dar o caminho das pedras" para o esquema de corrupção.