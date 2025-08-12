Saraiva: Caso da Ultrafarma e Fast Shop é tragédia que se repete há anos

Desde a década de 90, já existiam fraudes fiscais e previdenciárias que estão interligadas, de certa forma. Na época, Arrieta também se utilizou da leniência de agentes estatais e de auditores fiscais para fazer corpo mole nas investigações de empresas que tinham dívidas impagáveis e, mesmo assim, emitia-se a certidão negativa de débito.

Ainda hoje, há agentes estatais se corrompendo para fiscalizar uma empresa com o propósito de obter propina ou, às vezes, autuar uma empresa para a partir dali buscar uma vantagem no sentido de reduzir aquele passivo tributário e previdenciário.

Infelizmente, auditores fiscais são flagrados em operações que buscam atenuar a cobrança em relação às empresas. Rômulo Saraiva, colunista da Folha de S.Paulo

Saraiva ressaltou que as prisões temporárias dos dois empresários podem amenizar a sensação de impunidade no Brasil, mas que as investigações devem ir até o fim sob risco de terminarem sem resultado prático.

Normalmente, existe essa sensação de impunidade com a corrupção e os esquemas criminosos que recaem sobre grandes empresários. São exemplos recentes o INSS e o caso da Odebrecht, no qual a corrupção já estava institucionalizada.