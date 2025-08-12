Assine UOL
Mais de 120 mil: nunca se usou tanta tornozeleira eletrônica no Brasil

Imagem: Getty Images via BBC

O Brasil tem 122.102 monitorados com tornozeleira eletrônica.

O que aconteceu

Total de monitorados cresceu 21% entre 2023 e 2024. Os dados são do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Dos 909 mil presos, 13% usam tornozeleira. São cerca de 30 mil presos provisórios, mais de 4 mil em regime domiciliar fechado, 65 mil em semiaberto e 22 mil no aberto.

Paraná é o estado com mais dispositivos em uso. São 17.996: 16.278 de presos em regime semiaberto e 1.718 de presos provisórios.

Ano com maior aumento foi 2020, durante a pandemia do coronavírus. Em comparação a 2019, houve um crescimento de 332%. Desde os primeiros valores divulgados, de 2016, o número anual de uso de tornozeleiras nunca diminuiu.

Brasil gasta cerca de R$ 200 mensais com cada usuário de tornozeleira; ao todo são mais de R$ 24 milhões. O custo médio de um preso, contando todas as categorias de prisão, é bem maior: R$ 2.481,92 por mês. Com todo o sistema carcerário, o país gasta um total de R$ 23,5 bilhões.

Quais os critérios

Decisão depende exclusivamente do juiz. Não há nenhuma regra que defina em quais casos a tornozeleira deve ser usada.

Não é preciso ter condenação penal para usar tornozeleira. Juízes podem decretar que réus de processos ainda em andamento usem o aparelho de maneira preventiva para impedir fugas. A medida substitui a prisão provisória.

Agressores podem ser monitorados para evitar descumprimentos de medidas protetivas. Em casos de violência doméstica, por exemplo, a medida serve para assegurar a distância das vítimas.

Uso é mais comum quando réus são doentes, idosos ou quando os crimes são leves. Juízes costumam aplicar prisão domiciliar com tornozeleira a pessoas com mais de 80 anos, mesmo quando o crime praticado é grave.

Tornozeleiras são muito usadas durante as "saidinhas" de presos. É comum que juízes exijam o uso do dispositivo nas saídas temporárias concedidas em datas especiais.

Equipamento pode ser adotado em mudanças de regimes penais. Quando uma pena é flexibilizada para regime semiaberto ou aberto, a Justiça pode definir o acompanhamento eletrônico do presidiário pelas autoridades.

Quais os impactos sociais

Primeiro réu no mundo a escolher usar o equipamento tomou decisão para continuar trabalhando. Cesario Romero, um caminhoneiro americano, foi condenado em 1983 por desacato a autoridade.

Ele aceitou a proposta da Justiça de trocar a prisão por reclusão domiciliar com acompanhamento de localização. Cesario foi trabalhar com o dispositivo durante 30 dias e disse que tornozeleira incomodava, mas era melhor que a prisão.

Cenas de gibi do Homem-Aranha foram a inspiração para o idealizador do equipamento
Cenas de gibi do Homem-Aranha foram a inspiração para o idealizador do equipamento Imagem: Reprodução/Stan Lee/John Romita

Love testou primeira versão do dispositivo em si mesmo. Ele usou o aparelho, que tinha o tamanho de um maço de cigarros, durante três semanas.

Depois dos testes, percebeu que se tratava de uma punição mais leve e mais barata ao estado. Além disso, permitia que os condenados mantivessem o trabalho. Caso o preso ficasse a mais de 45 metros de distância do raio determinado pela Justiça durante o toque de recolher, sinais de rádio eram enviados à central telefônica da polícia. A tecnologia se espalhou pelos EUA e, mais tarde, pelo mundo.

