Mais de 120 mil: nunca se usou tanta tornozeleira eletrônica no Brasil

Paraná é o estado com mais dispositivos em uso. São 17.996: 16.278 de presos em regime semiaberto e 1.718 de presos provisórios.

Ano com maior aumento foi 2020, durante a pandemia do coronavírus. Em comparação a 2019, houve um crescimento de 332%. Desde os primeiros valores divulgados, de 2016, o número anual de uso de tornozeleiras nunca diminuiu.

Brasil gasta cerca de R$ 200 mensais com cada usuário de tornozeleira; ao todo são mais de R$ 24 milhões. O custo médio de um preso, contando todas as categorias de prisão, é bem maior: R$ 2.481,92 por mês. Com todo o sistema carcerário, o país gasta um total de R$ 23,5 bilhões.

Quais os critérios

Decisão depende exclusivamente do juiz. Não há nenhuma regra que defina em quais casos a tornozeleira deve ser usada.

Não é preciso ter condenação penal para usar tornozeleira. Juízes podem decretar que réus de processos ainda em andamento usem o aparelho de maneira preventiva para impedir fugas. A medida substitui a prisão provisória.