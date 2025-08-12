Turistas cambaleando: como drogas do 'Boa noite, Cinderela' agem no corpo?

Em altas quantidades, ela provoca sonolência, náusea, vômito, fraqueza muscular, confusão, agitação e alucinações. Há ainda outros efeitos perigosos como convulsões, dificuldade para respirar, perda de visão periférica, bradicardia —frequência cardíaca abaixo do normal— e coma.

Já a substância que matou Matthew Perry (ator de "Friends") é nova moda. A cetamina (ou ketamina), um anestésico utilizado em humanos e animais desde os anos 60, também passou a ser prescrito nos últimos anos para o tratamento de depressão severa e quadros de dor crônica. Por causa de sua potência, deve ser administrada apenas por profissionais de saúde em ambiente hospitalar ou clínico, segundo a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares.

A cetamina tem sido usada nos golpes por causar sonolência e, principalmente, perda de memória. Ela seria mais segura por não comprometer significativamente a respiração, mas pode sobrecarregar fígado, rins e o coração em pessoas com doenças cardíacas. Usuários ainda relatam incapacidade de se mover, dissociação (falta de conexão emocional com eventos), além de náusea, alucinações e psicose.

Benzodiazepínicos como flunitrazepam ou clonazepam também são alternativas populares entre golpistas. As polícias frequentemente apreendem estes medicamentos, utilizados para tratamento de transtornos de ansiedade, convulsões e distúrbios do sono, nas mãos de criminosos. Entre seus "parentes" com usos e efeitos similares estão o diazepam e midazolam.

Todos podem levar à amnésia anterógrada, ou seja, a perda de memória recente especialmente após a ingestão da medicação, o que é interessante para criminosos. Eles também causam sonolência, fadiga, perda de coordenação motora, confusão, fraqueza, fala arrastada, tontura e desmaio, além de risco de coma, segundo o CRF-PR (Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná), que os incluiu na sua lista de atenção para o "Boa Noite, Cinderela".

Escopolamina, um medicamento para tratar náusea de movimento, enjoos e vômitos, também é muito popular no golpe na Colômbia. Por lá, a "burundanga" é utilizada em altas doses para deixar a vítima inconsciente por até um dia inteiro. Mas, por médicos, é frequentemente prescrita para aliviar cólicas intestinais, biliares ou renais, síndrome do intestino irritável e até auxiliar em exames como endoscopias gastrointestinais.