Banco cobra família de vítima por dívida de carro envolvido em acidente

A família de Ornaldo da Silva Viana, motorista de aplicativo morto após ser atingido por uma Porsche que estava a 136 km/h, enfrenta uma disputa judicial em meio ao luto. Uma instituição financeira cobra R$ 21,6 mil referentes às parcelas pendentes de um Renault Sandero, carro destruído no acidente fatal.

O que aconteceu

A viúva Francilene Morais de Caldas e os filhos, Luam e Lucas, disseram ao UOL receber mais de dez ligações diárias da instituição referente a quitação do automóvel, mesmo sabendo da morte de Ornaldo. O Sandero foi financiado em 48 parcelas, das quais 18 ainda estavam em aberto quando o acidente aconteceu.

Ornaldo da Silva Viana trabalhava como motorista de aplicativo em São Paulo, quando foi atingido a 136km/h pela Porsche de Fernando Sastre de Andrade Filho, que tinha indícios de embriaguez, segundo testemunhas. A colisão, que aconteceu em março de 2024, matou o homem na hora.