Tiros de empresário em gari 'não foram impulso momentâneo', entende juiz

[Isso] demonstra que não foi um ato de impulso momentâneo, mas uma decisão consciente e voluntária de usar a violência, com a finalidade de ceifar a vida alheia.

Trecho de decisão do juiz Leonardo Vieira Rocha Damasceno

Empresário agiu de forma "desproporcional e fria", segundo análise do juiz. A Justiça manteve a prisão alegando "garantia da ordem pública" e ressaltando a gravidade do crime, mesmo com a alegação da defesa de Renê de que ele era réu primário.

Juiz entendeu que o fato de Renê estar dirigindo o carro visto na cena do crime e o reconhecimento dele por parte das testemunhas validam a prisão em flagrante. A decisão foi homologada na Central de Audiências de Custódia de Belo Horizonte.

Decisão do juiz contraria pedido da defesa de Renê, que solicitou relaxamento da prisão alegando "bons antecedentes e residência fixa". À polícia, o homem negou que tenha cometido o crime, mas confirmou que a esposa dele, que é delegada, tinha uma arma calibre .380, do mesmo modelo usado no crime.

O advogado de Renê afirmou ao UOL que a defesa vai se manifestar após o resultado da audiência de custódia. O espaço segue aberto para manifestação.

Relembre o caso

Empresário Renê da Silva Nogueira Junior, 47, é suspeito de atirar no gari Laudemir de Souza Fernandes, 44 após discussão de trânsito. De acordo com a Polícia Militar, Laudemir estava em horário de trabalho quando Renê passou pela rua onde ele e outros garis faziam a coleta do lixo.