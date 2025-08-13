Funcionários não manuseavam materiais antes de explosão em fábrica no PR

As imagens das câmeras de segurança da fábrica de dinamite Enaex Brasil, na Grande Curitiba, mostram que os nove funcionários mortos na explosão de ontem fizeram uma oração pouco antes do acidente e descartou que eles estivessem manuseando materiais explosivos no momento do ocorrido.

O que aconteceu

Funcionários não estavam manipulando nenhum explosivo no momento da explosão. Os vídeos não foram divulgados pela polícia, mas, de acordo com a descrição da delegada, mostram a troca de turno e a chegada dos nove funcionários ao local.

Vítimas haviam acabado de chegar ao trabalho. Minutos antes de darem início ao turno, os nove homens se reuniram e fizeram uma prece, segundo afirmou a delegada Géssica Andrade em entrevista coletiva ontem.