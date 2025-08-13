Ele restaura arte sacra de dia, vive drag à noite e ainda canta aos mortos

Ofício que sobrevive ao tempo

Rogério é restaurador de arte sacra Imagem: Acervo pessoal

Seu trabalho com restauração de imagens religiosas começou por necessidade, diante da falta de profissionais na cidade, de 140 mil habitantes no interior do Pará. Rogério aprendeu o ofício com mestres locais e famílias tradicionais e mantém a tradição há quase dez anos.

"Cametá é uma cidade muito religiosa. As pessoas têm oratórios imensos, cheios de santos. E, quando eles quebravam, não existiam profissionais para arrumá-los. Aprendi a função com um amigo, que era mestre santeiro, o Jeremias Rodrigues. Sua família faz isso desde o início do século 19 —o avô ensinou o pai, que ensinou Jeremias, que me ensinou", disse ao UOL.

Rogério diz que sente uma grande felicidade de fazer esse trabalho.