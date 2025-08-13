Empresário nega que matou gari, mas carro de luxo o coloca na cena do crime

Renê havia sido contratado há duas semanas por uma empresa em Betim; após a repercussão do caso, foi demitido. A polícia procurou a empresa para verificar se Renê realmente esteve lá.

Suspeito disse que passou a manhã na sede da empresa e só saiu na hora do almoço. Depois, voltou ao trabalho, foi para casa no final da tarde e trocou de roupa. Passeou com os cachorros no condomínio onde mora. Na sequência foi para a academia de luxo no bairro Estoril, de alto padrão, onde foi preso.

Polícia disse que a versão de Renê ainda não foi confirmada. Os investigadores vão analisar as imagens de câmeras de segurança para confrontar a rota e os horários descritos por ele em depoimento.

Quais são as evidências contra o empresário

Carro que Renê dirigia é um "veículo de luxo singular, único na cidade". A polícia não informou o modelo, mas disse que o automóvel ajudou a localizar o suspeito e foi identificado por testemunhas. O veículo é elétrico, da BYD —o modelo mais simples da marca custa cerca de R$ 100 mil.

Placa também facilitou a identificação. "Pelos levantamentos da Polícia Militar, só existe esse veículo na cidade com aquela combinação de placas, que também foram descritas pelas testemunhas", disse o delegado Evandro Radaelli, delegado do DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa).