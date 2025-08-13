'Trabalhador assassinado na covardia' por empresário, diz família de gari

O que sabemos é o que os colegas de trabalho dele nos contaram, que o Renê queria passar com o carro e pediu para a motorista do caminhão sair da frente. A mulher afirmou que tinha espaço suficiente para o carro passar. Ele teria se irritado e ameaçado atirar nela. Os garis tentaram intervir e pediram que ele se acalmasse. Mas não houve briga, apenas o Renê afrontando os garis. Todos estavam tentando apaziguar, aí o Renê começou a ameaçar, mas a situação foi tão absurda que o Lau continuou trabalhando até tomar o tiro.

Jéssica França, enteada de Laudemir

Pai, religioso e querido pela família

Laudemir com a família da esposa e com a filha de 15 anos Imagem: Cedido ao UOL

Laudemir era casado há cinco anos e tinha uma filha de 15 anos, de outro relacionamento. Há cerca de três semanas, a filha Nicolly Fernandes estava morando com ele. A enteada conta que o gari estava amando o contato com a filha. "Ele estava tentando conseguir a guarda dela há uns meses", disse.

Aos domingos, na sua folga, o café da manhã era sagrado. Laudemir reunia a esposa, os enteados, e as demais pessoas que viviam com ele no bairro Darcy Ribeiro, em Contagem, para sentarem juntos. "Era um momento especial, de união. Ele era um homem que gostava de cuidar da casa, preparava almoço, era protetor e muito carinhoso, simples e humilde", descreveu Jéssica.

Assistir filmes, ficar em casa e ir à igreja também eram programas que Laudemir amava. Ele e a esposa era muito religiosos e iam sempre aos domingos à noite ao culto.