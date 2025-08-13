Por que Hytalo Santos está proibido de ter contato com menores de 18 anos?

Felca expôs a relação do influenciador com os adolescentes que aparecem em vídeos fazendo danças sensuais. Em seus vídeos para o canal do YouTube, Hytalo mostra os menores se beijando, faz perguntas como "já pulou a cerca?"," já pegou mais de quatro na balada?" e "já sentiu vontade de ficar com pai, mãe, primo ou tio de um amigo?".

O influenciador chama os menores de "Turma do Hytalo", e de "filhos". Eles não são adotados formalmente pelo paraibano, mas moram parte do tempo com ele. O perfil dele acumulava mais de 12 milhões de seguidores e foi banido do Instagram —assim como do TikTok— na última sexta-feira (8). Ele também tem 7 milhões de inscritos no canal do YouTube, que segue no ar.

Hytalo começou na internet em 2018 publicando vídeos de dança, especialmente de brega funk. Ele falou sobre sua história e carreira em uma entrevista em maio ao podcast PodCats. "Eu comecei fazendo de tudo. Sempre me virei nos 30. Vendia blusinha na escola, bijuterias, fazia faxina, já fui babá, professor de reforço. Lá no interior da Paraíba tem muito preconceito quanto a homem dançar. Aí eu comecei a dar aula de zumba na praça."

Foi durante essas aulas que ele conheceu Kamylinha, então com 12 anos. Hytalo contou que a menina era fã dele e, por isso, começaram a gravar as danças juntos. "Ela já era minha fã e eu nem seguidor tinha, mas ela já era minha fã. Aí eu me achava que tinha fãs. Tinha uns 4, 5 fãs que me esperavam [depois das aulas], tudo do tamanho dela", relembrou no podcast.

As danças gravadas com menores de idade, muitas delas com pouca roupa, começaram a fazer sucesso. Ele, então, passou a ganhar dinheiro ao divulgar os vídeos nas redes sociais. Com o passar dos anos, ele criou uma casa apelidada de "mansão" e levou algumas crianças para morar com ele, com a permissão dos pais. O influenciador oferecia aos adolescentes suporte financeiro, moradia, alimentação e educação. Em troca, eles aparecem em seus conteúdos.

Ele também ficou conhecido pela ostentação nas redes. Distribuição de celulares de última geração e até a doação de carros, casas e cirurgias plásticas para as "filhas" adolescentes estão entre os principais feitos. Em dezembro de 2023, quando se casou com o cantor Euro, ele presenteou todos os convidados da festa com um iPhone 15 Pro Max. Na época, revelou ter investido R$ 700 mil só nos convites e aproximadamente R$ 4 milhões na comemoração.