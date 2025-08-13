Caso Ultrafarma e Fast Shop: quais os próximos passos da investigação

A investigação que provocou a prisão do empresário Sidney Oliveira, fundador da Ultrafarma, e do executivo da Fast Shop Mario Otavio Gomes ainda terá que calcular o tamanho do prejuízo provocado pelo esquema de favorecimento de varejistas em troca de propinas do qual eles são suspeitos.

Quais são os próximos passos da investigação

Materiais colhidos nas casas dos suspeitos passarão por análise. A expectativa é que, além de provas, a operação tenha novos desdobramentos após a análise dos conteúdos. A operação do MP-SP (Ministério Público de São Paulo) cumpriu ontem 19 mandados de busca e apreensão e prendeu outras quatro pessoas, além de Oliveira e de Gomes..

Promotores suspeitam que outras varejistas cometam fraudes semelhantes. Os nomes das outras empresas não foram divulgados, mas a apuração tenta descobrir saber se outras companhias e auditores da Secretaria da Fazenda de São Paulo faziam parte do esquema.