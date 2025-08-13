Mãe acusa sobrinha de ficar com parte da vaquinha para cirurgia do filho

Contas teriam sido registradas com dados da sobrinha e seguem no nome dela. Elyete afirma que Natali pediu seus documentos para tentar obter selo de verificação no Instagram, mas que nunca obteve retorno sobre o processo. Diz ainda que a conta foi usada para divulgar loja online e chegou a aparecer em conteúdos ligados a campanhas políticas, o que Elyete afirma não ter autorizado. "Fizeram isso sem me perguntar, sem meu consentimento, usando a imagem do meu filho para algo que eu não concordo", afirmou.

O perfil principal foi rebatizado e alterou o foco do conteúdo. Apesar de o vídeo no TikTok ter sido retirado do ar, a conta no Instagram segue ativa e com quase dois milhões de seguidores. Segundo Elyete, Natali aproveitou o engajamento gerado pelo garoto para publicar vídeos de notícias, memes e curiosidades, tirando o foco dele. Ela relata que o nome e o formato da página foram modificados diversas vezes, confundindo seguidores e deixando Duduzinho "triste e sem entender por que as pessoas não viam mais os vídeos dele". Duduzinho e a mãe vivem em Saco Verde, zona rural de Irauçuba, no interior do Ceará.

Uma tentativa de criar um perfil alternativo terminou com derrubada da conta. Elyete diz que a nova página começou a ganhar seguidores, mas saiu do ar depois que Natali afirmou publicamente que Duduzinho "pertencia" a ela e era um personagem criado por sua equipe. Hoje, a mãe mantém apenas um perfil pequeno, com cerca de 5 mil seguidores, enquanto os perfis principais continuam no nome da sobrinha.

A cirurgia foi realizada em julho de 2024, em Fortaleza. O pós-operatório exigiu dieta restritiva e cuidados para evitar complicações. Elyete conta que o filho precisou seguir alimentação líquida e pastosa fria, além de evitar esforços físicos por quase um mês para prevenir sangramentos.

A rotina de Duduzinho mudou após a cirurgia. A mãe afirma que ele agora consegue subir em árvores, nadar, tomar banho de açude e correr sem se cansar, atividades que antes eram limitadas pelas crises respiratórias. "Graças a Deus, Dudu está bem. Ver a alegria dele é uma riqueza para mim", afirmou.

Audiência na Justiça

Uma audiência está marcada para o dia 27 e pode definir o controle das redes. Elyete diz esperar que a sessão esclareça o destino do dinheiro da vaquinha e devolva à família a administração dos perfis do filho.