PM e esposa são encontrados mortos em banheira de motel em SC

Um policial militar e a esposa dele foram encontrados mortos na banheira de um motel de São José (SC).

O que aconteceu

Ana Carolina Silva e Jeferson Luiz Sagaz sumiram na noite do domingo e os corpos deles foram achados na noite da segunda-feira. Apesar de não ter sido registrado formalmente na polícia, o desaparecimento do casal foi informado por parentes em publicações nas redes sociais.

Eles estavam na suíte de um motel no bairro de Roçado, às margens da BR-101. O carro também estava no local e passará por perícia.