'Se irritou com o trânsito', diz motorista sobre empresário que matou gari

A motorista que dirigia o caminhão de lixo em que o gari Laudemir de Souza Fernandes, 44, trabalhava quando foi morto afirmou que não houve briga e que empresário Renê da Silva Nogueira Júnior, 47, se irritou porque o trânsito ficou parado.

O que aconteceu

Carro do empresário era maior e ele precisava esperar, disse Elen Dias Aparecida à TV Globo. "A gente estava agilizando o trânsito. Ele [o suspeito] se irritou porque o trânsito ficou agarrado e não poderia passar no momento que ele queria, porque o carro dele é um carro grande. Os carros populares menores passaram e ele teve que esperar".

Motorista do caminhão contou que não houve briga acalorada antes de o gari ser morto. "Não teve discussão, não teve calor nenhum de briga para chegar a esse ponto. Eu vejo intolerância, falta de amor com o próximo, e foi horrível", disse a mulher.