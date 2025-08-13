Trends, maquiagens e dancinhas: o que é a adultização denunciada por Felca

O fenômeno antecipa etapas do desenvolvimento. "Isso acontece quando existe uma pressão para ter uma maturidade muito precoce. É como se a criança tivesse que agir, se vestir, pensar e discernir como um adulto, ou seja, antes da hora'', fala Renata Greco, psicanalista e gerente de comunicação do Instituto Liberta, organização que trabalha com a prevenção da violência sexual contra crianças e adolescentes. Para a especialista, há um descompasso entre o que é exigido delas e o que elas são capazes de lidar emocional e cognitivamente.

As crianças estão dentro das redes sociais, elas estão inseridas e acabam imitando o que estão vendo, imitam as tendências, as danças, as maquiagens, os influenciadores, mesmo sem entender o que aquilo significa, elas só imitam. Tem um mundo por trás que tem estimulado essa adultização por meio da monetização. Renata Greco, psicanalista

Consequências desse processo podem ser "amplas e duradouras''. Favano diz que crianças submetidas a isso têm maior risco de desenvolver ansiedade severa, inseguranças com o próprio corpo, questões de autoestima, dificuldades de socialização e problemas de desempenho escolar.

Crianças adultizadas também ficam mais vulneráveis à erotização, alertam as especialistas. Greco fala que o ''maior'' dos problemas é a sexualização precoce: ''Isso pode aumentar o risco de abuso, de exploração sexual e de distorção da própria imagem corporal''.

Exploração do trabalho infantil também faz parte da adultização. Dias afirma que parte de crianças e adolescentes que fazem conteúdos para a internet tem tido horários de gravação, uma quantidade de produções a entregar e, às vezes, uma agenciadora por trás. No entanto, o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) prevê necessidade de autorização judicial para crianças participarem de trabalhos artísticos no Brasil. O juiz explica que a norma também se aplica a atividades relativas nas plataformas digitais.

Sem big techs, Justiça tem dificuldade de mapear casos

Situações de monetização a custas de crianças não são facilmente detectadas. ''Sem dúvida nenhuma a gente tem dificuldade de mapear isso, não temos formas eficazes de controle, não conseguimos acompanhar todo mundo que está postando coisas na internet'', relata o juiz.