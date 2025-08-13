'Para ele, meu marido era um saco de lixo', diz esposa de gari morto em BH

Por quê? Porque naquele momento, ele já tinha passado, ele já tinha dado a passagem para ele. Na verdade, não precisava nem tanto da passagem, porque dava para ele passar. Ele simplesmente levantou neste dia e falou, eu vou matar alguém.

Ele tentou fazer isso contra a motorista. Ele não reconheceu ali a dignidade de uma motorista mulher, para ele tanto fazia, não é mesmo? Então, diante disso tudo, ele não quis perder o tempo dele ali. E ele acabou tirando a vida de um trabalhador, de um pai de família, de um marido, de um amigo, de um filho, foi isso que ele fez.

Liliane França da Silva

Liliane destacou que Laudemir amava trabalhar e o fazia com excelência.

Meu marido não era um saco de lixo. Ele era um ser humano, estava fazendo o trabalho dele honestamente, um trabalho que ele gostava de fazer, ele amava fazer esse trabalho.

Ele saía de casa todo satisfeito, ele era um cara todo feliz, e ele fazia o trabalho dele com excelência. Pode perguntar a qualquer um que ele fazia o trabalho dele com excelência.