Por que 2.000 militares estão indo para o Centro-Oeste e Norte do país?

A Marinha do Brasil deu início na última segunda-feira ao deslocamento de 2.000 militares, mais de 100 viaturas e oito helicópteros para as Operações Atlas e Formosa, no Norte e Centro-Oeste do país.

O que aconteceu

Exercícios têm o objetivo de aperfeiçoar o trabalho conjunto, fortalecer parcerias e melhorar a capacidade de enfrentar desafios junto a países aliados. Cerca de 1.600 Fuzileiros Navais e aproximadamente 60 viaturas saíram do Rio de Janeiro na segunda, após uma apresentação, no Comando da Divisão Anfíbia, na Ilha do Governador (RJ). O restante das tropas virá de outras regiões do país.

Operação Atlas ocorre primeiro e será no Norte do país. Criada pelo Ministério da Defesa, a edição de 2025 acontece em Roraima e na foz do rio Amazonas. A operação é um grande exercício das Forças Armadas do Brasil, com foco em treinamento conjunto, envolvendo Exército, Marinha e Aeronáutica. E é dividida em três fases: o planejamento, que já foi concluído, o deslocamento de tropas e equipamentos e, por fim, a fase operacional, com simulações de combate por terra, mar e ar.