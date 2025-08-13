Caso Ultrafarma: Justiça mantém prisão de auditores em suposto esquema

A Justiça de São Paulo manteve hoje a prisão dos dois auditores fiscais apontados pelo MP-SP como facilitadores do suposto esquema de corrupção envolvendo as varejistas Ultrafarma e Fast Shop.
O que aconteceu
Juiz determinou o fornecimento de medicamentos usados de forma contínua por Artur Gomes da Silva Neto. Segundo o Ministério Público de São Paulo, ele é o responsável por "dar o caminho das pedras" ao esquema.
Marcelo de Almeida Gouveia passou por audiência de custódia pela manhã. Ele oferecia apoio a Artur, de acordo com as investigações.
Artur e Marcelo são suspeitos de facilitarem que empresas pedissem crédito tributário. Esquema funcionava desde 2021 com as companhias contratando uma empresa de fachada no nome da mãe de Artur, segundo o MP-SP. Artur orientava as companhias e chegava a compilar documentos que as empresas deveriam enviar à Secretaria da Fazenda para pedir ressarcimento de créditos, acelerando o processo para quem pagava a propina.
Como esquema funcionava
O esquema de corrupção investigado pelo MP-SP foi possível graças ao domínio de Artur Gomes da Silva Neto. Além dos dois auditores, o empresário Sidney Oliveira, fundador da rede farmacêutica, e o executivo da Fast Shop Mario Otavio Gomes também foram alvos de mandados de prisão temporária.
Artur tinha "todo o domínio" sobre o procedimento, que envolve valores bilionários. "Ele ajudava as empresas a conseguir o ressarcimento dos valores de várias formas", segundo o órgão. "Toda empresa contribuinte tem esse direito [ao ressarcimento], mas o procedimento é muito complexo", acrescentou.
