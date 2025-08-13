Caso Ultrafarma: Justiça mantém prisão de auditores em suposto esquema

A Justiça de São Paulo manteve hoje a prisão dos dois auditores fiscais apontados pelo MP-SP como facilitadores do suposto esquema de corrupção envolvendo as varejistas Ultrafarma e Fast Shop.

O que aconteceu

Juiz determinou o fornecimento de medicamentos usados de forma contínua por Artur Gomes da Silva Neto. Segundo o Ministério Público de São Paulo, ele é o responsável por "dar o caminho das pedras" ao esquema.

Marcelo de Almeida Gouveia passou por audiência de custódia pela manhã. Ele oferecia apoio a Artur, de acordo com as investigações.