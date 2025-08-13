PM e empresária: quem era o casal achado morto em banheira de motel em SC

A Aprasc (Associação de Praças do Estado de Santa Catarina), que luta pelos direitos de PMs e bombeiros em SC, também se manifestou. "A Aprasc deseja força e conforto para sua filha pequena, seus familiares, irmãos e amigos neste momento tão difícil. Suas memórias e legados permanecerão para sempre vivos nos corações de seus familiares e amigos."

Ana Carolina era uma empresária do ramo da beleza. De acordo com suas redes sociais, ela usava o nome profissional "Ana Mood" e era administradora e proprietária de duas esmalterias. Uma está aberta desde 2016 no bairro de Kobrasol, e a outra inaugurou há cinco anos no bairro vizinho de Campinas, em São José.

Além de empreendedora, ela também atuava como mentora empresarial. Ana vendia e-books e defendia a importância da paz de espírito e união familiar.

Nossa chefa, Ana Carolina Silva, dona da MoodNails esmalteria, não era apenas uma chefe, era um exemplo de força, inteligência e visão. Uma mulher especial, que transformava sonhos em realidade e inspirava todos ao seu redor com seu jeito generoso e acolhedor. Sempre cuidadosa nos detalhes e colocando todos pra cima com seu alto astral.

MoodNails, nas redes sociais

Natural de Santa Catarina, o casal estava junto havia 20 anos. Eles deixam uma filha de apenas 4 anos.