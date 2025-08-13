Vídeo mostra momento em que gari é baleado e cai no chão em BH

Laudemir foi "assassinado na covardia", diz a enteada dele, a psicóloga Jéssica França, 25. Em entrevista ao UOL, ela contou que Lau, como era carinhosamente chamado pela família, tentou apaziguar uma breve discussão entre o empresário, e os colegas que trabalhavam na coleta de lixo. "Aí, o Renê tirou a arma e atirou na barriga dele, foi assassinado na covardia. Ele até gritou 'me acertaram' e caiu no chão", lamentou Jéssica.

Carro do empresário era maior e ele precisava esperar, disse a motorista do caminhão à TV Globo. "A gente estava agilizando o trânsito. Ele [o suspeito] se irritou porque o trânsito ficou agarrado e não poderia passar no momento que ele queria, porque o carro dele é um carro grande. Os carros populares menores passaram e ele teve que esperar", afirmou Elen Dias.

Empresário teve a prisão convertida em preventiva hoje após passar por audiência de custódia. A prisão foi mantida para garantia da ordem pública e por causa da gravidade do crime, decidiu a Justiça. Na ata da audiência de custódia, o juiz Leonardo Vieira Rocha Damasceno destacou que a ação de Renê da Silva Nogueira Júnior foi "desproporcional e fria". O documento também afirma que o empresário tem "periculosidade acentuada e total desrespeito pela vida humana".

Carro coloca Renê na cena do crime. O magistrado entendeu que o fato de Renê estar dirigindo o carro visto na cena do crime e o reconhecimento dele por parte das testemunhas validam a prisão em flagrante. A decisão foi homologada na Central de Audiências de Custódia de Belo Horizonte.

