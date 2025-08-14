'Comete um crime e vai treinar?': veja trechos da audiência de empresário

Juiz também lembra que a vítima era um trabalhador. "A vítima do homicídio consumado estava lá trabalhando. Um trabalhador, um gari prestando um serviço público, essencial para toda a sociedade de Belo Horizonte", afirma.

Dinâmica do crime mostra "periculosidade social do agente". O juiz ressalta que, de acordo com as vítimas, o pente da arma caiu no chão e foi recolhido por Renê, que voltou a atirar. Na ata da audiência, o juiz ressaltou que esse fato mostra que o crime "não foi um impulso momentâneo".

Relembre o caso

Empresário Renê da Silva Nogueira Junior, 47, é suspeito de atirar no gari Laudemir de Souza Fernandes, 44 após discussão de trânsito. De acordo com a Polícia Militar, Laudemir estava em horário de trabalho quando Renê passou pela rua onde ele e outros garis faziam a coleta do lixo.

O empresário teria se incomodado com o espaço que o caminhão de lixo ocupava e exigiu que a motorista liberasse a via para que ele passasse com seu veículo. Renê teria ameaçado "atirar na cara" da motorista do caminhão de lixo, segundo testemunhas relataram à Polícia Civil. Laudemir e outros garis saíram em defesa da colega de trabalho, quando o motorista pegou a arma e atingiu a vítima na região torácica. Laudemir foi socorrido e encaminhado ao Hospital Santa Rita, em Contagem, mas morreu.

O empresário fugiu do local do crime e foi preso enquanto treinava em uma academia de alto padrão. A prisão ocorreu na tarde de segunda-feira, horas depois do crime, no bairro Estoril, área nobre da capital mineira.