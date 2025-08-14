Cidade com melhor média salarial de SP tem menos de 5 mil habitantes

Como é a economia de Gavião Peixoto?

Município supera a renda da capital, do estado de SP e a nacional. Remuneração média na cidade de São Paulo é de 4,4 salários por trabalhador. No estado todo, o valor é de 3,4 salários. Já no Brasil, o rendimento é ainda menor: 2,3 salários.

Produção de laranja representa 53% das atividades econômicas. Logo em seguida, vem o cultivo de cana-de-açúcar, que soma 38%. Empresas grandes, como Fischer e Cutrale dominam o setor na região.

Chegada da Embraer aconteceu em 2001. Com mais de 2.800 funcionários, a companhia emprega um número de funcionários maior que a metade da população local. Segundo a empresa do setor aéreo, a unidade de Gavião Peixoto possui a maior pista de pouso da América —a quarta maior do mundo. O local também foi escolhido para receber uma segunda unidade da Embraer.

Embraer apresenta o protótipo do cargueiro militar KC-390, na cidade de Gavião Peixoto (SP). Imagem: Divulgação/Embraer

Como surgiu a cidade?

Existe há mais de 100 anos. O município foi fundado em 1907 como parte de um projeto do governo para levar mais pessoas ao interior do estado. O nome foi dado em homenagem ao antigo proprietário das terras.