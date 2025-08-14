Criminosos virtuais escolhem vítimas de golpes de celular por classe social

Os criminosos sabem o perfil das vítimas pagando por vazamento de dados. Entre 2018 e 2024, houve crescimento de 408% da taxa de estelionatos registrados pela polícia. Ou seja, golpes e fraudes nos quais o criminoso obtém vantagem ilícita com o prejuízo alheio. No mesmo período, houve uma redução de 50% nos registros de roubos.

O criminoso que vai estourar um caixa eletrônico pode conseguir em cada caixa cerca de R$ 50 mil. Com três ou quatro celulares nas mãos, ele consegue esse dinheiro sem trocar tiro com a polícia.

Renato Sérgio de Lima, diretor presidente do FBSP

Boa parte das relações pessoais, profissionais e bancárias estão nos smartphones da população. O crime organizado identificou nessa migração social uma janela de oportunidade para diversificar mercado, reduzir riscos de confrontos com as polícias e potencializar ganhos econômicos, segundo o estudo.

A pesquisa indica que fraudes digitais e vazamento de dados pessoais já superam roubos e demais crimes patrimoniais que exigem a interação física entre criminoso e cidadão. Um em cada três brasileiros sofreu golpe na internet que acarretou prejuízo financeiro direto, segundo o levantamento.

Os estelionatos e fraudes digitais são praticados tanto por criminosos individuais quanto por facções. PCC (Primeiro Comando da Capital) e CV (Comando Vermelho) já atuam de forma sistemática em fraudes bancárias e golpes digitais, com o uso do Pix, WhatsApp e cartões clonados.

*O repórter viajou a convite do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.