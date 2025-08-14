Assine UOL
Defesa Civil alerta por mensagem para incêndio e baixa umidade pela 1ª vez

Do UOL, em São Paulo

A Defesa Civil de São Paulo emitiu pela primeira vez o alerta de celular para risco de incêndio e baixa umidade de ar.

O que aconteceu

Sistema cell broadcast, como é chamado o recurso, alertou moradores do Oeste de São Paulo sobre risco para incêndios. O alerta foi emitido para 82 cidades na tarde de ontem.

Moradores receberam por celular alerta de emergência e risco à saúde. A Defesa Civil alertou que a umidade do ar, que ficou abaixo de 12%, é nocivo à vida. Além disso, a população foi alertada sobre riscos de queimadas na região.

A tecnologia não requer instalação de aplicativo. O programa cell broadcast opera através da localização dos aparelhos pelas torres de transmissão. Neste primeiro alerta, moradores de cidades como Araçatuba, São José do Rio Preto e Presidente Prudente, com alguns municípios na região de Andradina e no Pontal do Paranapanema receberam mensagens com orientações.

Sempre que a umidade do ar for menor que 12%, a população será alertada. A ferramenta, bastante utilizada no período do verão para para o envio dos alertas, também será aplicada no período de estiagem. A umidade relativa do ar abaixo de 12% gera desdobramentos para saúde das pessoas", informou a major Tatiana Rocha, diretora da Defesa Civil de São Paulo.

Celulares da zona leste receberam alerta severo da Defesa Civil
Celulares da zona leste receberam alerta severo da Defesa Civil Imagem: Reprodução - 18.mar.25

Alerta será enviado para eventos severos ou extremos. Desde dezembro do ano passado o sistema da Defesa Civil já opera disparando alertas para catástrofes naturais, como fortes chuvas. O sistema trabalha com aparelhos celulares que estão conectados a antenas de telefonia com sinais 4G ou 5G.

