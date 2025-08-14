Defesa Civil alerta por mensagem para incêndio e baixa umidade pela 1ª vez

A Defesa Civil de São Paulo emitiu pela primeira vez o alerta de celular para risco de incêndio e baixa umidade de ar.

O que aconteceu

Sistema cell broadcast, como é chamado o recurso, alertou moradores do Oeste de São Paulo sobre risco para incêndios. O alerta foi emitido para 82 cidades na tarde de ontem.

Moradores receberam por celular alerta de emergência e risco à saúde. A Defesa Civil alertou que a umidade do ar, que ficou abaixo de 12%, é nocivo à vida. Além disso, a população foi alertada sobre riscos de queimadas na região.