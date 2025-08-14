Assassinato de gari em BH: quais são os próximos passos da investigação

Armas de fogo foram entregues pela delegada à polícia civil. A arma de uso pessoal foi anexada aos autos do inquérito, para verificar se de fato é a mesma arma usada no crime. De acordo com o delegado Saulo Castro, o laudo pericial deve ficar pronto em até dez dias.

Polícia também apreendeu a arma de uso funcional da delegada. Ainda segundo Castro, Ana Paula não é suspeita de ter cometido nenhum crime. O objeto só foi apreendido pela Corregedoria da corporação para "apurar eventual infração por parte da servidora".

Corregedoria quer saber se houve omissão de cautela e prevaricação da delegada. A omissão refere-se à falta de cuidado na guarda de armas de fogo. A prevaricação é prevista quando um funcionário público retarda, omite ou pratica indevidamente um ato em prol de interesses pessoais.

Carro na cena do crime

Renê nega ter cometido o crime. Porém, a Polícia Civil de Minas Gerais afirma que "uma gama de provas" o colocam na cena do assassinato, como o carro de luxo que ele dirigia.

Empresário alega que nem sequer esteve no local. O gari foi morto no bairro Vista Alegre, em Belo Horizonte, na manhã da segunda-feira.