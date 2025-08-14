Empresário que atirou em gari é suspeito de homicídio no RJ e agredir a ex

Por meio de nota, a PCRJ informou que na época enviou o caso ao Ministério Público do Rio e solicitou mais prazo para investigar os fatos. A corporação também pediu para procurar a promotoria para saber maiores detalhes e atualizações do caso. A reportagem questionou ao MPRJ como anda esse processo, mas, até o momento, não houve resposta. Se houver retorno, esta matéria será atualizada.

Violência doméstica

Renê também já foi denunciado por episódios de violência doméstica contra pelo menos duas ex-companheiras. Em um dos casos, ocorrido no Rio de Janeiro, o empresário agrediu uma mulher com um cabo de vassoura. Esse episódio foi registrado na Delegacia de Atendimento à Mulher de Belford Roxo.

A PCRJ concluiu esse inquérito e encaminhou ao MPRJ que, por sua vez, ofereceu a denúncia ao Tribunal de Justiça do estado. Por e-mail, a promotoria informou que, nesse caso, a vítima conseguiu obter medidas protetivas. Procurada, a assessoria do TJRJ informou apenas que o processo foi concluído em julho de 2024. Questionada sobre qual foi a decisão, o Tribunal respondeu apenas que a ação está "arquivada em definitivo sob segredo segredo de Justiça".

Empresário é alvo de outro inquérito de violência doméstica, este cometido em São Paulo. De acordo com a denúncia, Renê e a ex-companheira moravam em Cotia, na Grande SP, e a vítima era submetida a agressões. Em um episódio, ela teria quebrado um dos pés, além de sofrer violência psicológica.

Polícia Civil de São Paulo ofereceu denúncia à Justiça paulista por violência doméstica contra Renê. Procurada, a assessoria do TJSP informou por nota que o caso está sob segredo de Justiça e não forneceu detalhes da ação.