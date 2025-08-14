Fones da Latam são vendidos por R$ 5 a R$ 10 em trens de SP: 'Como?'

Companhia aérea distribui fones em voos para passageiros assistirem filmes e ouvirem músicas. Os usuários devem devolvê-los antes de desembarcar. Ou seja, os fones são da Latam e não devem sair do avião.

Como eles foram parar na mão dos ambulantes?

Usuários de redes sociais levantaram várias hipóteses. Há quem fale em carga roubada, critique o fornecedor do equipamento ou a companhia aérea, cogite roubo ou furto, ou levante outras suspeitas de formas ilegais de como o acessório possa ter sido obtido.

Companhia aérea estaria abandonando os fones nos aeroportos. Um usuário do Threads, que se identificou como funcionário do Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, afirmou que, após o uso, os fones "são descartados e ficam em sacolas amarelas no pátio do aeroporto". Segundo ele, a Latam deve levá-los para serem reciclados ou reaproveitados, mas "muitas vezes abandona esses sacos no aeroporto" e funcionários do local pegam, pois "está destinado ao descarte".

Venda em trens do Metrô e da CPTM é proibida. Apesar disso, diversos artigos são comercializados nos vagões diariamente.

Venda de artigos promocionais também não é permitida. Mesmo se a Latam oferecesse os fones de ouvidos aos seus passageiros, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, eles seriam para divulgação e não poderiam ser comercializados.