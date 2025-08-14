Guerrilhas colombianas atuam com CV no AM e lavam dinheiro com peixarias

A investigação colombiana aponta que Manaus se consolidou como principal ponto de entreposto de maconha e cocaína da região amazônica. A capital do Amazonas é abastecida por rotas fluviais e aéreas que passam por Santo Antônio de Içá, Tefé, Coari, Tabatinga (Brasil) e Santa Rosa (Peru).

Além dos guerrilheiros, traficantes também lavam dinheiro na região. Segundo a investigação colombiana, os traficantes utilizam bancos estrangeiros para operações e lavam capitais com compra de carros e outros negócios de fachada, como casas de câmbio e bares nas cidades de Letícia e Tabatinga.

Essas estruturas estariam subcontratando criminosos para cuidar de laboratórios e de plantações em Loreto (no Peru), na segurança do tráfico fluvial até o Brasil e na consolidação de braços armados para atiradores.

Relatório da polícia colombiana

CV à frente

De 2017 para cá, o CV se lançou na região da tríplice fronteira como "Comando Vermelho do Amazonas". Ali, ocorreu o rompimento de uma antiga aliança que o CV mantinha com o Cartel do Norte (facção anteriormente conhecida como Família do Norte) e que, segundo a PM, está extinta atualmente.

Uma cúpula formada por 13 criminosos ligados ao CV em Manaus coordena as ações da facção fluminense na região. De acordo com investigação da Polícia Civil do Rio, esses chefes do CV em Manaus são obrigados a se reportar a lideranças que ficam em favelas da capital fluminense.