Caso Hytalo Santos expõe falhas na proteção infantil, diz Luciana Temer

Luciana afirmou que a recente exposição do caso Hytalo provocou um despertar social e levou o Congresso Nacional a debater com urgência a proteção de menores na internet. O crescimento da violência virtual e a necessidade de responsabilizar as plataformas estão no centro da discussão.

Para a diretora-presidente do Instituto Liberta, o caso do influenciador escancara uma prática social enraizada. "O Hytalo Santos é reflexo de uma sociedade que faz exatamente isso com crianças e adolescentes", destaca ao acrescentar que a sexualização de crianças não se restringe à internet.

Alertamos sobre o perigo da sexualização infantil, que está presente não só no meio virtual, mas também no presencial, nas músicas, em tudo. O debate precisa ser profundo para não reduzir o problema apenas ao caso Ítalo Santos.

Luciana Temer, diretora-presidente do Instituto Liberta

Luciana demonstrou otimismo quanto à aprovação do Projeto de Lei 2628/2022, que prevê responsabilização das plataformas digitais.

Estou muito otimista de que vamos aprovar rapidamente o PL 2628. Não é perfeito, mas traz mecanismos importantes para proteger crianças e adolescentes no meio virtual.