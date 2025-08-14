Homem recebe alvará de soltura horas após morrer por espancamento em prisão

O homem tinha sido preso dois dias antes, no domingo, por colocar fogo nas roupas da mãe em casa. A mulher disse à polícia que não estava no local no momento do ocorrido, mas que vizinhos chamaram a polícia e prenderam o filho dela em flagrante.

Mãe contou à polícia que Otto era esquizofrênico e viciado em crack. Segundo o depoimento da mulher, o filho já tinha ateado fogo no próprio quarto e vendia objetos pessoais para manter o vício.

Juiz decidiu pela liberdade provisória porque ele era réu primário, porque mãe não quis prestar queixa e por ele não mostrar risco à ordem pública. À Justiça, a mãe do homem afirmou que queria "continuar buscando a internação involuntária de Otto por intermédio de sua advogada, por considerá-lo uma pessoa que necessita de tratamento de saúde".

Otto dividia a cela com mais 13 pessoas quando foi achado inconsciente. O UOL buscou a Secretaria de Justiça e Segurança Pública para saber se algum procedimento administrativo foi aberto, mas não recebeu retorno sobre o assunto até o momento. A Defensoria Pública, que representou o homem na audiência de custódia, também foi procurada. O espaço será atualizado se houver posicionamento.