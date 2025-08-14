MPRJ pede prisão preventiva de trio acusado de dopar turistas britânicos

O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou e pediu a prisão preventiva de três mulheres acusadas de dopar e aplicar golpe "boa noite, Cinderela" em dois turistas britânicos na última semana. O MPRJ também solicitou indenização de R$ 30 mil a eles.

O que aconteceu

Prisão preventiva por histórico de crime. As três mulheres foram denunciadas por roubo com violência imprópria, furto qualificado por fraude eletrônica e associação criminosa. Elas também já teriam participado de delitos semelhantes. A Justiça ainda vai analisar o pedido de prisão do trio.

Indenização de R$ 30 mil. A Promotoria pediu ainda que as três indenizem Mihailo Petrovic e Diego Bravo em R$ 30 mil para cada um por danos materiais e morais.