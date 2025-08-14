Alvo da PF, prefeito de São Bernardo é afastado e terá de usar tornozeleira

O prefeito de São Bernardo do Campo (SP), Marcelo Lima (Pode), foi afastado do cargo na manhã de hoje, após uma operação da Polícia Federal.
O que aconteceu
Prefeito terá de usar tornozeleira eletrônica. A medida cautelar foi determinada pela Justiça, como uma alternativa após a PF solicitar a prisão de Lima. O afastamento do cargo é, a princípio, por um ano.
Presidente da Câmara dos Vereadores de São Bernardo também é alvo da PF. Danilo Lima, que é primo do prefeito, também é investigado, além do suplente de vereador Ary José Oliveira (PRTB) são alvos de operação da Polícia Federal hoje que investiga corrupção na prefeitura da cidade do ABC Paulista.
Lima é suspeito de ligação com um servidor que foi alvo da PF em julho — com esse suposto aliado foram encontrados R$ 14 milhões em espécie no mês passado. Segundo a Polícia Federal, as investigações sobre o esquema de corrupção começaram após a apreensão do dinheiro, e o servidor é considerado foragido.
Uma análise feita no celular do servidor em questão mostrou que o homem faria pagamentos de contas do prefeito e da família dele. Também há indícios de pagamento de propina para contratos com empresas de obra, saúde e manutenção do município, segundo informações da TV Globo.
Mandados foram cumpridos pela PF em quatro cidades: São Paulo, São Bernardo do Campo, Santo André, Mauá e Diadema.
Investigados podem responder por organização criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção passiva e ativa. A quantidade de servidores envolvidos no esquema não foi divulgada até o momento.
Prefeitura de São Bernardo do Campo não se pronunciou até o momento. O UOL procurou a gestão de Lima, e o texto será atualizado quando houver posicionamento. O Podemos, partido do prefeito, também foi procurado pela reportagem.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.