Alvo da PF, prefeito de São Bernardo é afastado e terá de usar tornozeleira

Lima é suspeito de ligação com um servidor que foi alvo da PF em julho — com esse suposto aliado foram encontrados R$ 14 milhões em espécie no mês passado. Segundo a Polícia Federal, as investigações sobre o esquema de corrupção começaram após a apreensão do dinheiro, e o servidor é considerado foragido.

Uma análise feita no celular do servidor em questão mostrou que o homem faria pagamentos de contas do prefeito e da família dele. Também há indícios de pagamento de propina para contratos com empresas de obra, saúde e manutenção do município, segundo informações da TV Globo.

Mandados foram cumpridos pela PF em quatro cidades: São Paulo, São Bernardo do Campo, Santo André, Mauá e Diadema.

Investigados podem responder por organização criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção passiva e ativa. A quantidade de servidores envolvidos no esquema não foi divulgada até o momento.

Prefeitura de São Bernardo do Campo não se pronunciou até o momento. O UOL procurou a gestão de Lima, e o texto será atualizado quando houver posicionamento. O Podemos, partido do prefeito, também foi procurado pela reportagem.